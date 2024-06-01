Зеленський заявив, що сповнений рішучості закінчити війну

Глава держави наголосив, що буде з народом до кінця.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сповнений рішучості довести розпочату РФ війну до кінця, незважаючи на виснажливу рутину керівництва країною.

Про це український лідер сказав у інтерв'ю The Guardian.

"Коли ви балотувалися в президенти й сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. Я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.

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