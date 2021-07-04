Зеленський заявив, що США планують надати українському флоту патрульні катери Mark VI

Український флот також поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами, заявив Зеленський.

Україна у 2022 році має отримати від США швидкісні військові катери Mark VI, які призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портової інфраструктури.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в Одесі до Дня Військово-морських сил ЗСУ.

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За його словами, Україна разом зі США, Великою Британією, Туреччиною та багатьма іншими "країнами-друзями активно реалізує спільні масштабні проєкти з оновлення українського корабельного складу, розвитку сучасної військово-морської інфраструктури та здійснення підготовки особового складу".

"Зокрема, наступного року американська сторона розпочне передавання Україні швидкісних бойових катерів Mark VI. Конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році меморандум про співпрацю між Україною та Великобританією. У короткостроковій перспективі наш флот поповниться протимінними кораблями, сучасними ракетними катерами", - висловився Зеленський.

Крім того, президент додав, що кілька років поспіль тривали розмови про необхідність нового пункту базування для патрульних катерів, і наразі країна переходить "до реальної роботи".

"Ми відмовилися від розмов і приступили до реальної роботи – у порту "Південному" формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується два катери типу "Island" та очікується на поповнення ще щонайменше 3 катери, які зараз проходять модернізацію у США", - додав Зеленський.

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Зазначимо, що на Mark VI встановлено сучасні системи спостереження за морською обстановкою і виявлення противника. Він захищений бронею. Водотоннажність катера становить усього 65 тонн, що робить його дуже маневреним. Водночас Mark VI стійкий до хвилювань моря. Однією з його особливостей є те, що він може ефективно вести прицільний вогонь на ураження по морських цілях навіть під час шторму.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України приїхав до Одеси. Під час виступу глава держави наголосив, що "сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України".

Під час виступу Зеленський також анонсував, що незабаром українська морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Також до кінця 2023 року Україна отримає власний військовий корвет, його будівництво вже триває в Туреччині.

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