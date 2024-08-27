Зеленський заявив, що Татаров і Малюк вбивали чеченців у столиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що радник Офісу президента Олег Татаров разом з головою СБУ Василем Малюком брали участь у ліквідації чеченців у Києві.

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Журналіст "Української правди" запитав Зеленського про роботу його команди, зокрема про ефективність керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а також його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму. Зеленський заявив, що Татаров разом з Василем Малюком займався ліквідацією чеченців у Києві, коли журналіста там не було. Ця інформація відома західним партнерам, проте, за словами президента, вона не є публічною.

"Це знають Сполучені Штати і всі інші. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки вас тут не було. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? Я це сказав, що це непублічна інформація, і повідомив усім медіа на нашій непублічній зустрічі", — сказав голова держави.

Нагадаємо, Олег Татаров — заступник керівника Офісу президента України від серпня 2020 року, раніше працював у МВС, де під час Революції гідності коментував дії міліції. Він заперечує виконання злочинних наказів, стверджуючи, що діяв як офіцер. Після люстрації очолював юридичний департамент "Укрбуду" та займався адвокатською практикою, зокрема представляв інтереси Андрія Портнова і Вадима Новинського.

Також у сюжеті журналіста Михайла Ткача йдеться про те, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров уже кілька років проживає в маєтку, який йому не належить і був придбаний за значно зниженою ціною. Цю інформацію з'ясувала знімальна група "Української правди", посилаючись на розслідування "Бігус.інфо".

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