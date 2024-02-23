Зеленський заявив, що Трамп не може закінчити війну в України за 24 години

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній голова Білого дому Дональд Трамп не зможе за 24 години закінчити війну в Україні, попри чисельні обіцянки.

Про це Зеленський заявив під час свого інтервʼю телеканалу FOX News.

Президент запросив діючого голову Білого дому Джо Байдена та Дональда Трампа відвідати Україну, зазначивши, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто розпочав цю війну та що відбувається.

Також Зеленський заявив, що він не вірить в обіцянку Дональда Трампа закінчити війну в Україні протягом 24 годин після обрання президентом США. Він заявив, шо Трамп може приїхати на передову до України і пояснити, яким чином він збирається закінчувати війну.

"Хай він усе пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, в нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: Є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - сказав президент України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США заявили про "путінське крило" в Республіканській партії.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розкрив, чи має Україна "план Б" у разі погіршення ситуації на фронті.

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