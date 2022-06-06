Зеленський заявив, що Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна

Зеленський заявив, що Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна

Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна, а найкращою гарантією для України буде розміщення у регіоні протикорабельних систем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор", — сказав глава держави під час зустрічі з журналістами.

Також Зеленський додав, що найкращими гарантіями для розблокування українських портів буде розміщення в регіоні протикорабельних систем.

"Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії", - сказав він.

Також президент зазначив, що взяти участь у деблокаді портів зможуть країни, які готові ризикувати і яким довіряє Україна.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

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