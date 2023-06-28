Зеленський заявив, що у Білорусі замало "вагнерівців" для нападу на Україну

Військове керівництво вважає, що наразі ситуація на півночі країни повністю контрольована і повторне вторгнення неможливе.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що терористичне угруповання "Вагнер", яке перекинули до Білорусі, наразі не становить серйозної загрози для України.

Про це він заявив під час пресконференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, інформує Інтерфакс-Україна.

"Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що українські військові знищили велику кількість бойовиків "Вагнера", тому у поході на Москву брала участь лише невелика частина, яка лишилась після боїв в Україні.

Також президент заявив, що українське військове керівництво вважає, що наразі ситуація на півночі країни повністю контрольована і повторне вторгнення неможливе."Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі ремонтують покинуту військову частину, де, ймовірно, розташуються "вагнерівці".

Крім того, ми раніше інформували, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував ПВК “Вагнер” зайняти покинуту військову частину. Яку саме – не уточнив.

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