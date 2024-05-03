Зеленський заявив, що Україна на порозі "нового етапу" війни з Росією

Президент заявив, що на фронті очікується посилення бойових дій.
Росія готується до "нового етапу" війни проти України, тому необхідно зірвати її плани.
Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України (ДПСУ), інформує Радіо Свобода.
"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", – заявив президент.
Президент зазначив, що "сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії".
"Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв – не буде здатний досягти своїх цілей", – підсумував глава держави.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського прокоментували заяву заступника голови ГУР про переговори з РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни увійшли до села поблизу Авдіївки і просунулися далі.
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