Зеленський заявив, що Україна на порозі "нового етапу" війни з Росією

Росія готується до "нового етапу" війни проти України, тому необхідно зірвати її плани.

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Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України (ДПСУ), інформує Радіо Свобода.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", – заявив президент.

Президент зазначив, що "сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії".

"Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв – не буде здатний досягти своїх цілей", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського прокоментували заяву заступника голови ГУР про переговори з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни увійшли до села поблизу Авдіївки і просунулися далі.

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