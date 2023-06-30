Зеленський заявив, що Україна прагне "показати результат" на полі бою до початку саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче показати "результат" на полі бою до початку майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО), який відбудеться у Вільнюсі 11 липня.

Про це він заявив під час інтервʼю іноземним ЗМІ, інформує RTVE.

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Він заявив, що плани українських військових щодо контрнаступу сповільнилися за останні місяці через погоду, зокрема почати рух завадили проливні дощі, які тривають дуже довго.

Він заявив, що західні партнери повинні продовжувати надавати допомогу Україні, щоб контрнаступ мав успіх. "Цієї осені ми почали контрнаступ і нам потрібен був результат. Ми розраховували на певні речі, але артилерія прибула із запізненням", - сказав Зеленський.

"Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії...

Ми дуже обережні в цьому відношенні. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці і загинуть тисячі людей, або три місяці і загине менше людей, звичайно, я виберу останнє... Між часом і людьми найважливіше — це люди", - заявив президент.

Крім того, Зеленський оцінив міжнародне становище російського диктатора Путіна. Зокрема, Зеленський заявив, що "Путіну загрожує більше, ніж мені", тому що "мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хоче вбити весь світ".

На питання про те, що США після виборів можуть змінити рівень підтримки України, якщо там на виборах переможуть республіканці, він висловив впевненість, що підтримка всеодно буде продовжуватись.

"Ми дуже вдячні за цю підтримку. Кого б не обрав американський народ, він нас зрозуміє. Головне — не втратити підтримку цих двох партій. Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь та фінансів, і ми не можемо цього втратити.

Є питання, з яких у нас різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує і Конгрес, і обидві партії підтримують його", - сказав президент, та додав, що є "небезпечні сигнали" від "деяких представників Республіканської партії", але вони "розберуться з цим".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, яке, за його словами, було тривалим і детальним щодо кількох питань.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його "бісять" заяви про те, що контрнаступ відбувається повільніше від очікуваного, адже українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті.

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