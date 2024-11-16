Зеленський заявив, що українська армія є технологічно найсильнішою в Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за майже три роки повномасштабної війни українська армія стала однією з найпотужніших у світі.

Про це президент розповів в інтерв'ю "Суспільне".

"Українська армія на сьогодні — напевно, одна з найпотужніших у світі. Безумовно, ми з початку війни були насичені різними видами зброї від партнерів. Але за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ми точно технологічно найсильніші в Європі", - зазначив Зеленський.

Він заявив, що Україна досягла проривів у власному виробництві зброї, зокрема ракет, морських дронів та систем радіоелектронної боротьби.

"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби — тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менш, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", - підкреслив президент.

Глава держави зазначив, що в бюджеті на 2025 рік передбачено 775 мільярдів гривень лише для внутрішніх замовлень на виробництво дронів.

"Тому вважаю, що технології, зброя — ми в цьому напрямку непогано працюємо. Ми залучили багато грошей ззовні. А в нашому бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення — 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський назвав умови можливого діалогу з Путіним.

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