Зеленський заявив, що в Україні зараз приблизно 500-600 російських військовополонених

Зеленський заявив, що в Україні зараз приблизно 500-600 російських військовополонених

Президент підкреслив, що багато з них переховуються на території України.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ заявив, що наразі в Україні приблизно 500-600 військовополонених із Російської Федерації.

"Я думаю, що на вчора 500-600 людей (російських полонених - ред.) військових, які здалися в полон. Приблизно так. Мені здається. Точних цифр я не можу сказати, змінюється ця кількість.

Багато з них побігли, багато з них десь ховаються, в якихось будівлях. Хтось пробирається назад в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я б так про це сказав", - зазначив президент.