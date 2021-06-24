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Зеленський заявив про збільшення військової допомоги зі США

Зеленський заявив про збільшення військової допомоги зі США

Офіс Президента України

Обсяги оборонних поставок стануть предметом розмови президентів США та України.

Під час запланованої у Вашингтоні зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена буде обговорюватися питання збільшення військової допомоги та оборонних поставок. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю у програмі VIP з Наталею Мосейчук на телеканалі "1+1".

За словами Зеленського, інформація, яка поширюється, зокрема, в українських ЗМІ про зменшення за останні два роки обсягів військової допомоги США, є абсолютно неправдивою. “Це неправда. Уже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять відкрито, що це чистий фейк”, - запевнив він.

При цьому український президент зауважив, що джерела цього фейку можуть бути як в Росії, так і в Україні. “У нас багато засобів масової інформації про це сказали”, - зазначив він.

Окрім безпекового блоку, на зустрічі з Байденом Володимир Зеленський має намір обговорити також  деякі економічні питання, зокрема, з приводу співпраці із Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена, стосується зміцнення оборони країни в Чорному та Азовському морях.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський