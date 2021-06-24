Зеленський заявив про збільшення військової допомоги зі США

Обсяги оборонних поставок стануть предметом розмови президентів США та України.

Під час запланованої у Вашингтоні зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена буде обговорюватися питання збільшення військової допомоги та оборонних поставок. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю у програмі VIP з Наталею Мосейчук на телеканалі "1+1".

За словами Зеленського, інформація, яка поширюється, зокрема, в українських ЗМІ про зменшення за останні два роки обсягів військової допомоги США, є абсолютно неправдивою. “Це неправда. Уже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять відкрито, що це чистий фейк”, - запевнив він.

При цьому український президент зауважив, що джерела цього фейку можуть бути як в Росії, так і в Україні. “У нас багато засобів масової інформації про це сказали”, - зазначив він.

Окрім безпекового блоку, на зустрічі з Байденом Володимир Зеленський має намір обговорити також деякі економічні питання, зокрема, з приводу співпраці із Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена, стосується зміцнення оборони країни в Чорному та Азовському морях.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

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