Зеленський збирав селектор: про що говорили

Під час Ставки 14 листопада президент Зеленський заслухав звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, техніки та зведення з фронту.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - сказав президент.

Він додав, що окупанти продовжують мститися вільному Херсону і обстрілюють центр міста без жодної військової необхідності.

"Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією", - сказав Зеленський.

Крім того, МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.

Зеленський додав, що працює і "зерновий коридор": "Нині долаємо позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігаємо позитивну динаміку".

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що наближається переломний момент у війні проти РФ. 2024 рік буде вирішальним.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.