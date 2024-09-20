Зеленський збирав Ставку: які три важливі питання обговорювали

Президент Зеленський 20 серпня збирав Ставку. Йшлося про три ключові питання, що мають вирішальне значення для стабільності та безпеки країни.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули питання енергетики, власного виробництва зброї, а також ситуацію на фронті.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Одним із головних питань стало обговорення захисту енергетичних об’єктів у період зимових холодів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр енергетики Герман Галущенко доповіли про стан інженерного захисту енергетичної інфраструктури.

Особливу увагу приділили календарю завершення укріплень, розміщенню систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протиповітряної оборони (ППО), зокрема, з урахуванням очікуваних поставок систем Patriot. Основне завдання — забезпечити стабільність енергетичної системи в умовах потенційних загроз.

Друге питання стосувалося розвитку власного виробництва озброєння. Віцепрем'єр Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга презентували рішення щодо збільшення виробництва ракет, дронів та засобів РЕБ. Було обговорено шляхи залучення іноземних інвестицій та довгострокові контракти від держави, які сприятимуть розвитку оборонної промисловості України.

Третє важливе питання засідання стосувалося військової ситуації на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про розвиток подій на основних напрямках бойових дій. Окрім цього, представники розвідки, Кирило Буданов та Олег Іващенко, надали актуальну інформацію щодо поточної ситуації та перспектив розвитку бойових дій.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що так званий план перемоги, з яким президент наступного тижня ознайомить лідера США Джо Байдена, буде реалізований, якщо західні партнери ухвалять низку важливих рішень до кінця цього року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.