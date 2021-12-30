Зеленський здійснив мрію 17-річного хлопця, який подолав важку хворобу

Юнак мріяв про те, що одужає та сфотографується з президентом України.

Президент Володимир Зеленський напередодні новорічних свят зустрівся з 17-річним Василем Ковачем із Закарпаття. Юнак подолав важке онкозахворювання і мріяв сфотографуватися з главою держави.

Про це інформує пресслужба ОП.

Юнак розпочав лікування на початку 2021 року у Львові. Наприкінці липня через агресивну форму хвороби Василеві зробили трансплантацію кісткового мозку. Донором стала його 8-річна сестра. Зараз юнак продовжує лікування амбулаторно. Він мріяв про те, що одужає та сфотографується з президентом України.

"Здоров’я — це найголовніше. Бажаю тобі подолати всі виклики й вийти переможцем. А мрію про фото з президентом здійснити нескладно", — сказав Зеленський і подарував хлопцеві на пам’ять годинник.

Також глава держави закликав, щоб українці охочіше ставали донорами кісткового мозку, аби "історій перемоги над важкою хворобою було більше".

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