Зеленський жорстко звернувся до європейців з проросійськими поглядами

Зеленський відповів на питання про його ставлення до жителів Словаччини, які підтримують російську агресію проти України.

Президент України заявив, що громадяни Словаччини з проросійськими поглядами щодо війни в України насправді підтримують тероризм.

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Про це він заявив під час пресконференції з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Журналіст запитав Зеленського про його ставлення до жителів Словаччини, які підтримують російську агресію проти України, але при цьому влада в країні проукраїнська. Зеленський відповів, що проукраїнська позиція — це проєвропейська позиція, а підтримка російської агресії — це підтримка тероризму.

"Що таке проросійські погляди? Зрозуміло. Вони є агресорами, вони нас атакували, вбивали, вбивають, катували людей. Як можна дотримуватися таких поглядів?", – сказав Зеленський.

Журналіст додав, що російська пропаганда у Словаччині "дуже сильна", на що Зеленський запропонував людям із проросійськими поглядами подивитися на "ефект Росії в Україні".

"Є результат їх присутності на нашій території. Невже комусь подобається ця руська рулетка?", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Словаччини. Там він проведе декілька важливих зустрічей.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що подасть до суду на лідера опозиції та колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

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