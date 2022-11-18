Зеленський змінив склад Ставки: хто увійшов до органу найвищого військового керівництва України

Зеленський додав до Ставки двох посадовців.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Відповідний указ президент підписав у четвер, 17 листопада.

Так, до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача тепер входять ще й міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача Збройних cил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Після чергової масованої атаки РФ президент України Володимир Зеленський у середу, 16 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак.

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