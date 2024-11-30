Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: що відомо

53-річний бригадний генерал Олександр Потій має понад 25 років досвіду служби у ЗСУ.

До складу Ставки верховного головнокомандувача увійшов голова Державної служби спецзв'язку Олександр Потій, який працює на цій посаді від 15 листопада.

Відповідний указ опубліковано у п'ятницю, 29 листопада,на сайті президента України Володимира Зеленського.

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У документі зазначено, що зміну в складі Ставки здійснено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України.

"Ввести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Потія Олександра Володимировича - голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту України", - йдеться в указі.

Хто такий Олександр Потій

Олександр Потій очолив Державну службу спецзв'язку 15 листопада 2024 року за розпорядженням Кабміну. Від 2020 року він обіймав посаду заступника голови Держспецзв'язку.

Голова Держспецзв'язку Олександр Потій / Фото: АрміяInform

53-річний бригадний генерал має понад 25 років досвіду служби у Збройних силах України, де він працював над питаннями безпеки зв’язку та інформаційних технологій.

Окрім військової служби, Потій має досвід роботи понад 20 років в академічній сфері, є доктором технічних наук, професором і зробив значний внесок у розвиток наукових досліджень.

Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр" полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента.

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