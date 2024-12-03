Зеленський змінює риторику щодо припинення війни з Росією: WSJ про сигнали українського лідера

Президент України Володимир Зеленський дещо змінює свою риторику щодо припинення війни з Росією. Він натякає на те, що Україна відкрита для припинення боротьби за повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в НАТО.

Про це написали у WSJ.

Деталі

Як пишуть журналісти, у серії інтерв'ю та публічних заяв за останній тиждень Зеленський прагнув показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту. Про це новообраний президент Дональд Трамп неодноразово закликав у ході передвиборчої кампанії.

"Більшу частину війни Зеленський наполягав на тому, що його країна продовжуватиме боротися, доки не поверне собі приблизно 20% території країни, яка зараз перебуває під контролем Москви", - зазначили у виданні.

Журналісти також зауважують, що останні місяці армія РФ просувалася на сході України швидше, ніж будь-коли з перших днів війни.

Раніше йшлося про те, що єдиною реальною гарантією безпеки для України та стримування подальшої агресії Росії є повноправне членство в НАТО. Наша держава відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

Читайте також: