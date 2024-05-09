Зеленський знайшов посаду Залужному: де і ким працює колишній головком ЗСУ

Указ підписаний Зеленським 9 травня.
У четвер, 9 травня, Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії.
Відповідний указ №316 з'явився на сайті президента від 9 травня.
"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у тексті документа.
Нагадаємо, у березні 2024 року в українському Міністерстві закордонних справ повідомляли, що Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
Як інформували раніше, Володимир Зеленський 9 травня офіційно звільнив Залужного з військової служби. Більше читайте за посиланням.
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