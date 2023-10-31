Зеленський знову терміново зібрав Залужного, Буданова і Малюка на нараду: про що йшлося

Зеленський зібрав на Банковій Залужного, Малюка та Буданова! Доповідали й командувачі з найгарячіших напрямків фронту.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня скликав термінову нараду. В кабінеті зібралися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк.

Журналісти tsn.ua дізналися подробиці Ставки.

Ворог лізе на трьох напрямках

Про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту президенту доповідав сам Залужний. Йшлося про Авдіївку, Куп’янськ і Херсон. Як раніше повідомляли в ЗСУ, під Авдіївкою, яку ворог невпинно штурмує від 23 жовтня, росіяни зібрали рекордне угруповання. Там окупанти мають близько 40 тисяч особового складу. Як пише Інститут вивчення війни, наразі головна ціль рашистів – захопити Авдіївський коксохім.

Росія застосувала хімічну зброю

Не вщухають бої під Куп’янськом. Там росія навіть застосувала хімічну зброю. В Інституті вивчення війни кажуть: росіяни дійсно мають там незначні успіхи, втім, українські бійці відновлюють свої позиції під Сватовим.

"Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав використовувати засоби масового ураження, як-от гази. Тобто дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю”, – каже командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телемарафону.

Окремо обговорили на Ставці й ситуацію у Чорному морі. Буданов доповів про ситуацію щодо зерна. Нагадаю, 26 жовтня на день Україна оголосила про тимчасове припинення дії так званого “нового зернового коридору”, яким зерновози з українським збіжжям безпечно виходили з портів без погодження з рашистами. Але ситуація там досі, як на голках.

Міністр оборони України Рустем Умєров / Фото: УНІАН

Одещині потрібно більше ППО

Продовжує тероризувати ворог і Одещину, тож уникнути цієї теми на Ставці не могли. Наразі є завдання – якомога краще захистити одеські порти та критичну інфраструктуру.

Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури у прикордонних і прифронтових регіонах.

Артилерійських боєприпасів стане більше?

Наступним Зеленському звітували міністр оборони Умєров і міністр стратегічних галузей промисловості Камишин. На порядку денному – зміцнення потужності Збройних сил, а саме – питання артилерійських боєприпасів.

Як відомо, артилеристи – боги сучасної війни. Саме вони уражають більшість ворожих польових складів, командних пунктів. Без них не обійтися ні штурмовикам в атаці, ні піхоті в обороні. А нестача снарядів – щоденний головний біль. В Україні вони в дефіциті, тож потрібно звертатися до партнерів. За даними Блумберг, на жаль, Європейський Союз серйозно відстає від обіцяних планів постачання. На це й натякнули у Зеленського.

Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натовського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна.

Фото: ТСН.ua

Зеленський подякував воїнам

30 жовтня у своєму вечірньому зверненні президент особисто подякував воїнам за їхній героїзм на фронті. Особливо увагу приділив бригадам, які боронять Авдіївку, Мар’їнку та Куп’янськ, а також підрозділам, які пробивають ворога під Бахмутом і на півдні.

Успіхи на міжнародній арені

Звітував Зеленський і про успіхи на міжнародному фронті, зокрема, підбив підсумки зустрічі на Мальті, де радники голів держав із 66 країн світу обговорювали українську формулу миру. Це була вже третя їхня зустріч, до того подібні саміти проходили в Копенгагені та в саудівській Джидді. Цього ж разу приїхали на 20 делегацій більше, тож це вже можна вважати успіхом.

Чекають у Зеленського і на відповіді від Євроради, яка має оцінити успіхи України на шляху до ЄС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВАЖЛИВО! Зеленський терміново зібрав Залужного, Буданова і Малюка!

Тим часом ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" ворога біля Авдіївки. У місті вже не залишилося жодного вцілілого будинку.

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