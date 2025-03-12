Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський зробив гучну заяву, щодо визнання окупованих територій

Зеленський зробив гучну заяву, щодо визнання окупованих територій

Зеленський зробив гучну заяву, щодо визнання окупованих територій / Фото: Associated Press

Зеленський заявив, що українці будуть продовжувати захищати суверенітет України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не буде визнавати будь-які окуповані Російською Федерацією території.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами за підсумками перемовини між американською та українською делегаціями у Саудівській Аравії.

"Я, як президент, і українці, як громадяни своєї країни не будуть порушувати Конституцію, будуть захищати суверенітет, нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо", — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський оцінив результати зустрічі в Саудівській Аравії.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація