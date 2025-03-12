Зеленський зробив гучну заяву, щодо визнання окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не буде визнавати будь-які окуповані Російською Федерацією території.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами за підсумками перемовини між американською та українською делегаціями у Саудівській Аравії.

"Я, як президент, і українці, як громадяни своєї країни не будуть порушувати Конституцію, будуть захищати суверенітет, нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо", — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський оцінив результати зустрічі в Саудівській Аравії.

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