Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку

Завдяки українським воїнам з'явилися сподівання зупинити наступ російських окупантів на Покровськ.
Президент України Володимир Зеленський відзначив, що непроста ситуація на Покровському напрямку, де проводять штурмові дії російські окупанти, упродовж останніх днів стала покращуватись завдяки діям українських воїнів.
Про це він сказав в коментарі журналістці 1+1 в ефірі національного телемарафону.
“Перед виїздом [президент Зеленський здійснив візити до Німеччини та Італії] ми проговорювали всі ці деталі [стосовно ситуації на Покровському напрямку] три рази на день із [головнокомандувачем ЗСУ] Сирським. Там важлива ситуація. Не хочу говорити завчасно, треба трошки потерпіти. Коли там повністю все стабілізується, дай бог, тоді будемо розмовляти про це”, - зауважив президент.
Нагадаємо, як повідомило видання Forbes, українські Сили оборони проводять контратакувальні дії біля Покровська на Донеччині, до якого армія РФ просувається вже тривалий час з постійними штурмами.
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