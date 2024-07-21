Зеленський зробив заяву щодо можливих перемовин з Путіним: деталі

За його словами, якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

Президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни.

Про це глава держави заявив під час інтерв’ю ВВС.

“Ми завжди казали - ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни, згідно статуту ООН, і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. Чи це буде Путін або не Путін - яка різниця, давайте чесно”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

“Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України - ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

Удари по Росії змусять її шукати миру! Зеленський рішуче виступив на засіданні уряду Британії

Читайте також: