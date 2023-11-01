Зеленський зробив заяву щодо вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський сподівається розпочати переговори про вступ України до ЄС вже цього року.

Своїми прогнозами він поділився у Telegram.

Він висловив сподівання, що Україна досягне політичного рішення щодо членства в ЄС вже цього року.

"Євросоюз потрібен Європі. І хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи!". - написав президент.

Він також наголосив, що межі Євросоюзу будуть межами континенту Європа без жодної "сірої зони".

"Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений: ми не проґавимо такий особливий момент", - додав Зеленський.

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягла Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року. Він зазначив, що Київ "зробив усе", щоб отримати позитивний висновок від Європейської комісії.

Своєю чергою, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

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