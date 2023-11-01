Зеленський зробив заяву щодо відносин з ЄС: "Ми цінуємо Європу взаємодії, а не суперечок"

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 1 листопада звернувся до українців. Він звернув увагу на взаємодію з Європою.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати й захистити людські життя і в країнах Європи, і у світі. Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу до Європейського Союзу”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що як би не розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, і будь-де ще, однаково єдність перемагатиме.

“Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції. Дякую всім за допомогу Україні, за спільні дії в захисті наших європейських цінностей. А також дякую всім тим у світі, хто допомагає берегти єдність: усім, від Вашингтона до кожної столиці світу, в якій цінують людей і життя. Слава всім, хто бореться заради свободи! Слава нашим воїнам! Слава Україні!” - наголосив президент.

Нагадаємо, що Зеленський сподівається розпочати переговори про вступ України до ЄС вже цього року.

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