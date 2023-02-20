Зеленський зустрівся із Байденом: що обговорюватимуть президенти (фото)

Байден під час візиту до Києва сказав, що США підтримують Україну у війні проти агресії РФ.

Президент Володимир Зеленський 20 лютого зустрівся із президентом США Джо Байденом, який прибув до України уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зеленський зазначив, що говоритиме з Байденом про ситуацію на фронті, а також про український народ.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Відомо, що президент України зустрів американського лідера на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці. Після представлення членів української та американської делегацій президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

За словами Зеленського, він буде говорити з Байденом про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.

"Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року", – розповів глава держави.

Також президент подякував Байдену за візит до Києва та підтримку України, наголосивши, що ця поїздка є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців.

"Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", – зауважив Володимир Зеленський.

Своєю чергою, Байден розповів про намір обговорити, як Сполучені Штати та союзники можуть найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність.

Байден також додав, що США підтримують Україну у війні проти агресії РФ, відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Києві, додавши, що радий знову відвідати столицю.

"Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі, вторгнення, але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії", – зазначив Джозеф Байден.

Він також переказав вітання від членів Конгресу. За словами Джозефа Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Володимира Зеленського у Конгресі.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена у Києві і заявив, що візит американського лідера є надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців.

Раніше президент США Джо Байден, який прибув до Києва, повідомив мету свого візиту.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що візит Байдена є стратегічним. Зокрема, українська влада очікує на вирішення низки питань в контексті боротьби із російськими окупантами.