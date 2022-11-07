Зеленський зустрівся з бізнесменом Говардом Баффетом: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом.

Володимир Зеленський 7 листопада зустрівся з бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Голова держави подякував за підтримку проєкту створення фабрики-кухні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав сам Володимир Зеленський.

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За його словами, під час зустрічі вони обговорили проєкт створення фабрики-кухні, яку започаткувала перша леді Олена Зеленська.

“Цей проєкт має велике значення. Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України. Від імені всіх українців мав честь вручити Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українські бійці збили іранський безпілотник зі стрілецької зброї.

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