Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський зустрівся з бізнесменом Говардом Баффетом: про що йшлося

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1496
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський зустрівся з бізнесменом Говардом Баффетом: про що йшлося

Фото: Скріншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом.

Володимир Зеленський 7 листопада зустрівся з бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом. Голова держави подякував за підтримку проєкту створення фабрики-кухні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав сам Володимир Зеленський.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили проєкт створення фабрики-кухні, яку започаткувала перша леді Олена Зеленська.

“Цей проєкт має велике значення. Також розглянули можливість участі пана Баффета у Фонді відбудови України. Від імені всіх українців мав честь вручити Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українські бійці збили іранський безпілотник зі стрілецької зброї.

Читайте також:

Зірки Голлівуду, які ненавидять одне одного

Зірки Голлівуду, які ненавидять одне одного

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1496
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація