Зеленський зустрівся з чинною головою ОБСЄ: про що говорили

Вони обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Збільшити кількість камер вздовж кордону з Росією, вплинути на окупантів, щоб відкрили пункти пропуску на Донбасі та відновити моніторинг ОБСЄ у Криму - питання, які із головою ОБСЄ обговорив на зустрічі президент України.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

В Україні чільна голова ОБСЄ і міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде перебуває із робочим візитом - днями вона уже побувала на лінії розмежування. Із президентом Зеленським обговорили високий рівень військової загрози і те, як необхідно ще більше посилити заходи безпеки вздовж українсько-російського кордону.

Президент України відзначив важливість участі шведської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи на високому рівні.

Новини України: які питання обговорив Зеленський з головою ОБСЄ

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