Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США.

Про це президент України повідомив 22 квітня.

"Дякую за цей візит після дуже потужного та критично важливого для нас рішення. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною, що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником", — сказав він.

Під час зустрічі обговорювалася макрофінансова підтримка, військова допомога, зокрема потреба в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримку в розвитку української оборонної промисловості.

Також Зеленський поспілкувалися про конфіскацію заморожених активів російських терористів, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру.

Нагадаємо, Україна отримає новий пакет американської військової допомоги "дуже скоро", а саме після його остаточного схвалення в Конгресі США. Про це раніше заявив помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн.

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