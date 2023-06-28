Зеленський зустрівся з головним сержантом 47-ї ОМБр Валерієм Маркусом (фото)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Telegram.

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Президент заявив, що днями нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду і сьогодні зустрівся з її представником.

"Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті", - йдеться у повідомленні.

Зеленський та Маркус обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу.

"Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки", - зазначив президент.

Крім того, президент та військовий обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

"Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою", - додав президент.

Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом

Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом

Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом

Зеленський зустрівся з Валерієм Маркусом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий український військовий, головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус оголосив про терміновий збір коштів для його бригади на закупівлю дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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