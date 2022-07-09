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Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції: обговорили питання нарощування допомоги Україні

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Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції: обговорили питання нарощування допомоги Україні

Фото: Офіс президента України

Президент подякував французьким парламентарям та всьому французькому народові за важливу й багатопланову підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту, що перебуває з візитом в Україні. 

Про це повідомляє Офіс президента.

"Ми цінуємо вашу увагу до України. Для мене було честю виступати в парламенті Франції. Вдячні за послідовну, дієву підтримку Францією суверенітету України, нашої територіальної цілісності", - зазначив президент України, вітаючи французьких сенаторів.

Президент подякував французьким парламентарям та всьому французькому народові за важливу й багатопланову підтримку України – безпекову, гуманітарну та фінансову.

Президент також поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. Сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги для сил оборони України.

Глава держави також наголосив, що якнайшвидше відновлення миру в Україні залишається першочерговим пріоритетом. Особливо важливим для цього є напрацювання дієвих гарантій безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що Франція є одним з ключових партнерів України в цьому напрямі.

Президент подякував за готовність Франції взяти активну участь у цьому процесі та за намір сприяти у відновленні Чернігівської області.

Глава держави відзначив важливу роль Франції в отриманні Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Нагадаємо, Міноборони показало, як французькі ПТРК "Milan-2" нищать російських окупантів на фронті (відео).

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