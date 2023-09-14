Зеленський зустрівся з корейським міністром Вон Хі Рьоном: про що йшлося під час переговорів

Під час були присутні і представники корейського бізнесу.
Президент України Володимир Зеленський 14 вересня мав зустріч із міністром земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьоном і представниками бізнесу Південної Кореї.
Про це президент повідомив у Telegram-каналі.
"Додаємо нової економічної конкретики до наших відносин із Республікою Корея. Зустрівся з міністром земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу", - написав він.
Щодо подробиць зустрічі, то Зеленський закликав представників Кореї до активної роботи на українському ринку.
"Впевнений, що така співпраця дасть нам змогу забезпечити нові робочі місця й нове економічне зростання як для України, так і для Республіки Корея", - додав він.
Тим часом експерти повідомляють, що Північна Корея може надати РФ зброю для тривалої війни в Україні. Про це йдеться на тлі зустрічі диктаторів Путіна і Кім Чен Ина у Владивостоці.
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