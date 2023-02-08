Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2221
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III: фото

Фото: Associated Press

Король проведе аудієнцію з Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув до Букінгемського палацу, де зустрівся з королем Чарльзом III.

Про це пише CNN. 

Президент України Володимир Зеленський після свого виступу в парламенті Британії прибув до Букінгемського палацу для зустрічі з королем Чарльзом III. 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Король особисто зустрів українського лідера. Там наразі триває аудієнція. 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Візит Зеленського до Великої Британії 

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. В аеропорту його зустрів прем'єр-міністр Ріші Сунак. Після цього український лідер виступив у парламенті Великої Британії. Він подякував цій країні за допомогу у протистоянні з російськими окупантами. 

Також Володимир Зеленський закликав Британії надати Україні сучасні бойові літаки, щоб ефективніше протистояти російським загарбникам. 

Читайте також: 

Зеленський за 7 лютого: нові очільники СБУ та МВС, розмова з Ердоганом

Зеленський за 7 лютого: нові очільники СБУ та МВС, розмова з Ердоганом

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2221
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація