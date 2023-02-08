Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III: фото

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув до Букінгемського палацу, де зустрівся з королем Чарльзом III.

Про це пише CNN.

Президент України Володимир Зеленський після свого виступу в парламенті Британії прибув до Букінгемського палацу для зустрічі з королем Чарльзом III.

Фото: Associated Press

Король особисто зустрів українського лідера. Там наразі триває аудієнція.

Фото: Associated Press

Візит Зеленського до Великої Британії

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. В аеропорту його зустрів прем'єр-міністр Ріші Сунак. Після цього український лідер виступив у парламенті Великої Британії. Він подякував цій країні за допомогу у протистоянні з російськими окупантами.

Також Володимир Зеленський закликав Британії надати Україні сучасні бойові літаки, щоб ефективніше протистояти російським загарбникам.