Зеленський зустрівся з Папою Римським: відео

Під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей. Обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру. Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. —— During a visit to Italy, I met with Pope Francis. I thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, spiritual closeness to our people and humanitarian aid for our citizens. We discussed the consequences of Russian aggression against Ukraine, Russian aerial terror and the difficult situation in the energy sector. We also talked about the Peace Formula, the role of the Holy See in establishing a just and lasting peace for Ukraine, and expectations from the Global Peace Summit. We appreciate the participation of the Vatican in the Summit and the efforts aimed at bringing peace closer, in particular the return of Ukrainian children abducted by Russia.