Зеленський зустрівся з підрядниками будівництва доріг: обговорили відновлення під час війни

Президент України Володимир Зеленський обговорив із підрядниками будівництва автодоріг особливості їх відновлення в умовах війни.

Глава держави наголосив, що будівельні компанії продовжують працювати в Україні навіть після повномасштабного російського вторгнення.

Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграмі.

"Працюємо над відбудовою нашої країни. З представниками підрядників будівництва автодоріг обговорили особливості відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни", - зазначив Зеленський.

Президент подякував представникам підрядників будівництва автодоріг за допомогу та підтримку українських міст.

Нагадаємо, Офіс Президента України розробив план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України Fast Recovery.

У понеділок, 4 липня, уряд презентував план Fast Recovery на конференції з відбудови України в швейцарському місті Лугано.

"Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно. Загальний бюджет Fast recovery становить - майже $17,4 млрд", - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Fast Recovery - проєкт з відбудови України уже запрацював у декількох областях

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