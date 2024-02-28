Зеленський зустрівся з президенткою Молдови в Тирані: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Очільники держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови та намагання Росії дестабілізувати там ситуацію.

"Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей", – наголосив Зеленський.

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Також президент із Санду обговорили функціонування транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

"Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови в Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, невизнане Придністров’я звернулося до Росії – Ради Федерації та Держдуми – з проханням захистити від економічного тиску Молдови, посилаючись на начебто проживання в регіоні 220 тисяч російських громадян.

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