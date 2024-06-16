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Зеленський зустрівся з президентом Кенії: обговорили постачання українського зерна до Африки

Зеленський зустрівся з президентом Кенії: обговорили постачання українського зерна до Африки

Вільям Руто та Володимир Зеленський провели зустріч / Фото: president.gov.ua

Також Зеленський подякував президенту Кенії за участь у Саміті миру.

Президент Володимир Зеленський обговорив за своїм кенійським колегою Вільямом Руто створення хабів в портах Африки для експорту українського зерна у даний регіон.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського в телеграм.

Зеленський подякував президенту Кенії за участь у Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

"Обговорили питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн, розвиток українсько-кенійських відносин і проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Розглянули можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський різко висловився щодо Росії на саміті миру.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон назвав передумову для миру в Україні.

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