Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Про це глава держави повідомив у Телеграм.

"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини. Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у липні депутати Європарламенту опублікували нові вимоги до Міжнародного кримінального суду. Парламентарі закликали судову інстанцію притягнути до відповідальності Олександра Лукашенка за пособництво його режиму в агресивній війні РФ проти України.

13 вересня Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Путіним.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої за президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка займається вивезенням українських дітей до Росії.

Однак у Міністерства закордонних справ РФ заявили, що Росія ніколи не визнає рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт лідера РФ.

Міжнародний суд ухвалив запити від 32 країн щодо підтримки України у справі про геноцид проти Росії.

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