Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду: відео

Зеленський наголосив, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними.

У вівторок, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського в Facebook.

"Під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом сказав, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними. Винні в них мають бути притягнуті до відповідальності," – йдеться у повідомленні президента.

Зеленский зазначив, що від першого дня повномасштабного вторгнення Росії українська держава відчуває підтримку з боку Міжнародного кримінального суду.

"Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України і спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.

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