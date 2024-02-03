Зеленський звернувся до енергетиків на тлі російських обстрілів

Зеленський подякував енергетикам за відновлення електропостачання після ракетних ударів Росії.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським енергетикам та ремонтним бригадам за оперативне відновлення електропостачання в регіонах, які постраждали від останніх ракетних ударів Росії.

Про це він сказав під час свого звернення 3 лютого.

"Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам", – зазначив глава держави.

Зеленський подякував кожній ремонтній бригаді і усім задіяним працівникам за їхню самовідданість і ефективну роботу.

"Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. Дякую всім, хто це усвідомлює", - додав глава держави.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 3 лютого, російські загарбницькі війська вдарили безпілотниками Shahed по об’єктах енергетичної інфраструктури. Влучання сталося у Дніпропетровській області.

Напередодні, 2 лютого, частина Кривого Рогу також залишилася без світла і тепла також через "прильоти" БпЛА. Понад 50 тис. мешканців не мали електрики, а близько 45 тис. споживачів залишалися без опалення. Також було знеструмлено дві шахти.

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