Зеленський звернувся до ключових світових фінансистів з важливим закликом

У середу, 17 квітня, перед засіданням Європейської ради президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку – міністрів фінансів країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій.

Про зміст свого заклику до ключових світових фінансистів він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

“Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона й відновлення, соціальна стабільність – усе це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору”, - пояснив президент.

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На засіданні Євроради Зеленський наголосив, на тому, що необхідно для захисту України. “Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості”, - зазначив він.

Готуючись до засідання Ради Україна – НАТО український лідер провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

“Порядок денний – саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, справді разом дати більше захисту життю – усім нашим містам і громадам. Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо”, - наголосив він.

Також президент висловив співчуття родинам 17 загиблих внаслідок російської атаки по мирних жителях у Чернігові та подякував українським воїнам, які провели успішну спецоперацію, завдавши удару по військовій інфраструктурі в окупованому Криму — по аеродрому в Джанкої.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку по Чернігову та дорікнув партнерам за нерішучість у протидії російському терору.

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