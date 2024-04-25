Зеленський звернувся до українців наприкінці 25 квітня: про що важливе сказав президент

Українська делегація готується до засідання “Ромштайн”.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня, 25 квітня. Він розповів про підготовку до завтрашнього засідання “Рамштайн”.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, українська делегація готується до засідання “Ромштайн”. Під час нього будуть говорити, зокрема, про подолання й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекала рішень про американську підтримку.
“Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто бʼється і працює заради нашої сили, заради нашої України”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський повідомив про три головних питання Ставки зі Шмигалем.
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