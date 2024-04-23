Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 23 квітня: про що важливе сказав

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня, 23 квітня, звернувся до українців. Він наголосив, що російські окупанти вкотре завдали терористичних ударів по Одесі, Дніпропетровщині, Донеччині, Костянтинівці, Харківщині, Миколаєві та Херсонщині.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам – в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах, як би близько це не було до фронту чи кордону з Росією. Я дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які дбають про людей, кожному й кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини”, - наголосив президент.

Він також додав, що сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи.

“І я дякую всім, хто допомагає нашим людям долати всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни. Дякую й усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні. Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на Донеччині росіяни намагаються зайти на позиції ЗСУ на одній із ділянок.

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