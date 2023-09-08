Зеленський звернувся до українців наприкінці дня: про що важливе сказав президент

За його словами, відбувся дуже активний день, було багато міжнародної комунікації.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 вересня звернувся до українців. Він наголосив, що день, що минув, був активний з точки зору міжнародної комунікації.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, відбувся дуже активний день, було багато міжнародної комунікації – Україну мають чути у світі, мають розуміти. Спільні емоції – це завжди велике джерело для більшої підтримки.

“Саміт Ялтинської європейської стратегії – різні зустрічі, інтерв’ю. Зустріч з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола. Звіт про те, що вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що провів сьогодні важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який Україна планує на найближчий час – на цей вересень.

“Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет. Слава Україні”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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