Зеленський звернувся до українців та повідомив про санкції щодо Росії

Уряд працює над новими санкціями, оскільки це є важливою частиною тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня, 8 січня. Глава державі провів сьогодні нараду щодо подальшої міжнародної роботи.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані... Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що уряд працює над новими санкціями, оскільки це є важливою частиною тиску на Росію.

“І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що нові санкції США значно обмежують здатність Росії експортувати СПГ.

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