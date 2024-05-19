Зеленський звернувся до українців та розповів про ситуацію на полі бою

Російські окупанти не досягають свого завдання - розтягнення Сил оборони та послаблення України на широкому фронті.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 19 травня звернувся до українців та розповів про ситуацію на полі бою.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни. При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що російські окупанти не досягають свого завдання - розтягнення Сил оборони та послаблення України на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

“Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР “Кракен” і “Артан” та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці. Також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку по Харківщині 19 травня, внаслідок якої, за останніми даними, загинули п'ятеро людей, зокрема – вагітна жінка.

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