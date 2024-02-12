Зеленський звернувся до українців та зробив важливу заяву: подробиці

За його словами, для того, аби додати більше захисту - більше можливостей надається мобільним групам.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 12 лютого звернувся до українців. Він зосередив увагу на тому, що сьогодні відбулася перша Ставка в оновленому складі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками. Доповіли щодо ситуації на фронті. Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський. Звичайно, Авдіївка. Марʼїнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема у Херсонській області. Був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання, водопостачання – усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів”, - розповів Володимир Зеленський.

За його словами, для того, аби додати більше захисту - більше можливостей надається мобільним групам. Крім того, буде збільшено кількість вогневих груп.

“Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає. Як і завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння – на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади і кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво – системи РЕБ”, - підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський ввечері поспілкувався телефоном з президентом Рамафосою, главою Південно-Африканської Республіки. Йшлося передусім про глобальні зусилля для повернення Україні реального, справедливого миру.

“Саме такого миру, якого заслуговує кожен народ і заради якого Україна запропонувала Формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють всі аспекти російської агресії проти нашої держави. Я подякував Президенту Рамафосі за участь представника Південно-Африканської Республіки в зустрічах радників щодо Формули миру. Розказав про нашу домовленість і спільну роботу зі Швейцарією щодо організації Глобального саміту миру. І ми домовилися й надалі підтримувати достатній рівень взаємодії, щоб наблизити настання чесного миру та зробити продуктивними глобальні зусилля. Африка має бути представлена в усіх глобальних процесах”, - зазначив президент.

Нагадаємо, що під час обстрілів Миколаєва росіяни підступно змінюють тактику.

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