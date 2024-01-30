Вечірне звернення Зеленського: про що важливе сказав президент

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 31 січня. Він звернув увагу на складну ситуацію в прикордонних громадах.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Президент звернув увагу на міста, які постійно страждають від російських обстрілів: зокрема, Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область, Нікополь та Марганець.

“Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя. Дякую всім за самовідданість та за порятунок життів. Слава всім, хто бʼється заради України й українців, хто працює, допомагаючи битись, і хто працює, рятуючи людей і Україну”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський йде на великий ризик, щоб переламати перебіг війни та зберегти свої політичні позиції.

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