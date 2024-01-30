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Вечірне звернення Зеленського: про що важливе сказав президент

Вечірне звернення Зеленського: про що важливе сказав президент

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Президент звернув увагу на міста, які постійно страждають від російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 31 січня. Він звернув увагу на складну ситуацію в прикордонних громадах.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Президент звернув увагу на міста, які постійно страждають від російських обстрілів: зокрема, Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізька область, Нікополь та Марганець.

Дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо: в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі, волонтери. Усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному й кожній, хто працює саме так – заради життя. Дякую всім за самовідданість та за порятунок життів. Слава всім, хто бʼється заради України й українців, хто працює, допомагаючи битись, і хто працює, рятуючи людей і Україну”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський йде на великий ризик, щоб переламати перебіг війни та зберегти свої політичні позиції.

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