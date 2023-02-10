Зеленський звернувся до українців зі словами подяки: "Історичні результати для України ближче, ніж здаються"

Президент Зеленський 10 лютого звернувся до українського народу зі словами подяки за незламність, сміливість та боротьбу за Україну.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

"Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули й бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас", - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що пишається українською сміливістю, незламністю та результативністю.

"Я пишаюся вами всіма, хто воює й працює заради нашої держави! Хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!" - сказав Зеленський.

Президент окремо відзначив українських льотчиків, бійців Повітряних сил — "кожного й кожну, хто захищає українське небо".

"Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети. Але всі ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів, – це щоразу сотні врятованих життів і це врятована інфраструктура. Те, що дає життя народу. Я дякую вам, Повітряні сили! І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила! Історичні результати для України завжди ближче, ніж може здаватися", - зазначив президент.

Зеленський за 10 лютого: дипломатичний марафон і його результати

Нагадаємо, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у штаб-квартирі Європейської Ради у Брюсселі. Лідери країн-членів Європейського Союзу дуже тепло зустріли президента України. ТСН.ua зібрали світлини, на яких видно із яким теплом і привітністю зустрічали українського лідера.

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