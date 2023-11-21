Зеленський звернувся до військових, які втручаються у політику: "Це величезна помилка"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до військових та закликав їх не втручатися у політику, бо "це величезна помилка".

Про це глава держава сказав в інтерв'ю британському таблоїду The Sun.

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Він пояснив, що на передовій українські командири повинні поводитися як військові, я не політики.

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти займатимешся політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовий ти поводиться як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", - зауважив Зеленський.

Він вважає, що має бути розуміння ієрархії.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії - і все, не може бути двох, трьох, чотирьох, п’яти. Це одне, за законом і в умовах війни про це не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - наголосив він.

ТСН.ua зібрав головні тези Володимира Зеленського із інтерв'ю The Sun.

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